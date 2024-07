Il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Lombardia: "Soddisfatto del dibattito"

“Sono soddisfatto del dibattito che si è aperto perché abbiamo iniziato a lavorare sul futuro, c’è tutto il tempo per farlo. Sono convinto che il prossimo anno sarà quello della discussione non sui nomi ma sulle idee e sulle cose da fare”. Lo ha dichiarato il capogruppo dem in Consiglio Regionale Lombardia Pierfrancesco Majorino, sul dibattito nel centrosinistra sul futuro candidato sindaco a Milano. “Le primarie sono convinto sono assolutamente ineluttabili e saranno una bella opportunità ma ne parleremo più avanti. Tra l’altro tutto ciò non lo vivo come un elemento di critica o di contrapposizione nei confronti dell’amministrazione Sala, Sala e la squadra stanno facendo un grandissimo lavoro e vanno ringraziati e sostenuti”, ha aggiunto Majorino.

Ai cronisti che gli chiedevano se avesse ragione Sala a dire che si vince solo aprendo al centro, ha replicato, “Io sono meno geometrico di Sala dal punto di vista politico. Non è un fatto di più centro o più sinistra, ma abbiamo bisogno di fare quello che abbiamo fatto dal 2011 a oggi, cioè una grande alleanza che tiene assieme i soggetti politici, i movimenti civici, un’alleanza più ampia possibile retta da alcuni contenuti forti che tutti devono sottoscrivere. Credo che la presenza e il protagonismo del sindaco sia un valore aggiunto. Non l’ho mai vissuto come un problema, anzi. Il Pd ne ha bisogno come ne ha bisogno la città di affrontare alcuni grandi temi come ad esempio le case, le infrastrutture, l’eredità olimpica, la sanità che anche se non è direttamente responsabilità del Comune ma che a differenza del passato dovrà affrontare anche per la latitanza di Regione Lombardia”.

