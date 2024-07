L'assessore interviene alla manifestazione di Legacoop Lombardia

“L’alleanza tra Comune e Terzo settore deve esser forte e guardare nella direzione giusta: bisogna chiedere a livello nazionale di cambiare le norme e darci le risorse per garantire l’aumento del perimetro dei servizi e a difesa del perimetro dei servizi. Il Governo sta tagliando agli enti locali, sta dandogli nuove competenze e sta tagliando le risorse”. Così Lamberto Bertolè Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano prendendo la parola nel corso della manifestazione indetta da Legacoop Lombardia, Confcooperative Milano e dei Navigli, Agci Lombardia, Cgil, Cisl e Uil, per chiedere al Comune di Milano di adeguare rette e tariffe dei servizi al nuovo CCNL delle cooperative sociali.

“Bisogna – continua Bertolè- definire una strategia comune perché la vera sfida è difendere il welfare delle città. Abbiamo appena iniziato la discussione sul bilancio di assestamento in Consiglio comunale e uno dei cambiamenti tra il bilancio preventivo e quello di assestamento è che abbiamo dovuto mettere meno 15 milioni come voce di trasferimento dallo Stato perché questo Governo ha tagliato per i prossimi 5 anni un miliardo agli enti locali. Da una parte un governo che taglia i trasferimenti agli enti locali, dall’altra gli enti locali devono rispondere alla domanda sociali e garantire qualità al lavoro con meno risorse di prima. Serve una norma nazionale per considerare l’aumento dell’adeguamento contrattuale di febbraio del +13% un evento straordinario che dia l’autorizzazione ai comuni a correggere anche gli appalti già assegnati. Come comune di Milano ci siamo attivati con Anci Nazionale per scrivere una proposta di norma per modificare la legge nazionale per modificare questa cosa” ha concluso.

