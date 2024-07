Si tratta di un complesso residenziale in costruzione che comprende 77 appartamenti

La guardia di finanza di Milano sta sequestrando in questi minuti il cantiere delle ‘Residenze LAC’ di via Cancano 5 nei pressi del Parco delle Cave di Milano. Si tratta di un complesso residenziale in costruzione di tre torri per 77 appartamenti finito sotto i fari della Procura di Milano e dei pm Marina Petruzzella e Mauro Clerici per abusi edilizi, lottizzazione abusiva, abuso d’uffcio e false attestazioni. Otto persone sono indagate tra cui l’attuale direttore pro tempore dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano e altri tre tecnici di Palazzo Marino, il progettista della società proprietaria dell’area. I militari del Nucleo Pef stanno dando esecuzione al decreto di sequestro disposto dal gip di Milano, Lidia Castellucci.

