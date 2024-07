Uno spazio di connessione tra governo e territorio

Il ministro Adolfo Urso ha inaugurato, a Napoli, la Casa del Made in Italy, uno spazio di connessione tra governo e territorio, gli attori del mondo produttivo e del “fatto in Italia”, un modo per agevolare le imprese nell’export e per comprendere al meglio i bisogni del mercato. Quella di Napoli è la quinta inaugurazione dopo Torino, Catania, Perugia e l’Aquila. Ad accogliere il ministro il Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

