Il ministro a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli

“Io non vedo nessuna confusione, non ci sono problemi. Come lei può notare dall’inizio di questa legislatura abbiamo finalmente, nel merito e nel metodo, realizzato un sistema di condivisione e partecipazione con tutte le forze sindacali, con le rappresentanze delle associazioni d’impresa, con gli enti locali, comuni e regioni, anche con la Regione Campania qui rappresentata, che ha portato a risultati significativi. Noi crediamo nel sistema Italia fatto anche di autonomie locali che con il governo, nel loro territorio, debbano lavorare insieme. Io credo che si possa procedere sulla strada dell’autonomia come da tempo hanno chiesto i cittadini”. Così il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli.

