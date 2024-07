Il presidente del Senato punge il deputato Pd denunciato qualche mese con l'accusa di aver rubato dei prodotti in aeroporto

Ignazio La Russa fa dell’ironia e punge il deputato del Partito democratico Piero Fassino, denunciato qualche mese fa con l’accusa di aver rubato dei profumi in aeroporto. “Tra gli intervenuti ai convegni organizzati dalla Fondazione An c’era Buttiglione, Calderoli, Fassino… Non c’erano profumi, è andato tutto bene“, ha detto il presidente del Senato alla presentazione della pubblicazione dell’Associazione Altero Matteoli dal titolo ‘Dalla Fondazione all’Associazione: una scelta di continuità’, organizzata nella sala della Fondazione Alleanza Nazionale, a Roma.

