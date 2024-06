La premier in un punto stampa al termine del Consiglio europeo

“Non sostengo e non ho sostenuto questa proposta (delle nomine) come avevo annunciato in Parlamento. Lo considero un grande errore e una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei e del voto espresso dai quei cittadini e quindi ho ritenuto di rispettare l’indicazione dei cittadini non sostenendo questa proposta”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Sulle nomine io penso che la proposta formulata da popolari, socialisti e liberali fosse sbagliata nel metodo e nel merito”, ha aggiunto la premier.

