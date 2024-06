La candidata del Pd vince il ballottaggio contro Eike Schmidt

Grande euforia, accompagnata da applausi e boati di gioia, nella sede del comitato elettorale della candidata sindaco di Firenze Sara Funaro. I dati sull’esito del ballottaggio, infatti, la vedono in netto vantaggio su Eike Schmidt, candidato con il centrodestra. Sarà la prima donna nella storia fiorentina alla guida di Palazzo Vecchio. “Sono un po’ emozionata, lo dico sinceramente. Sento l’emozione grandissima di tutti questi mesi, di essere la prima cittadina di Firenze. E’ stata una lunghissima e bellissima maratona”, ha dichiarato la candidata Pd della coalizione di centrosinistra. “Voglio dedicare questa vittoria a una persona che non c’è più: Piero Bargellini, mio nonno, che mi ripeteva questa frase: ho fatto così tante dichiarazioni d’amore a Firenze che alla fine l’ho sposata. Ecco, voglio dire che anch’io da oggi sposo questa città”, ha concluso Sara Funaro, ricordando suo nonno, ex sindaco di Firenze.

