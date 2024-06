Battuto nettamente al ballottaggio Eike Schmidt. Nardella: "Orgoglioso di cederle fascia"

“Sono un po’ emozionata, lo dico sinceramente. Sento l’emozione grandissima di tutti questi mesi, di essere la prima cittadina di Firenze. E’ stata una lunghissima e bellissima maratona”. Così Sara Funaro, candidata a sindaca di Firenze per il centrosinistra, parlando dalla sede del suo comitato elettorale.

Lo spoglio delle elezioni amministrative non è ancora definitivamente concluso ma i dati relativi la danno in netto vantaggio sul candidato del centrodestra Eike Schmidt. Quando a Firenze mancano 13 sezioni ancora da scrutinare, Funaro è accreditata del 60,62% di preferenze (79.172 voti). Schmidt è al 39,38% con 51.435 voti.

Funaro: “Sarò sindaca di tutti i fiorentini”

“Come ho fatto in tutti questi dieci anni da assessora darò tutta me stessa per fare il meglio per la nostra Firenze e soprattutto sarò una sindaca di tutte e tutti i fiorentini senza escludere nessuno e per me questa sarà una priorità assoluta”. Così l’ormai nuova sindaca di Firenze, Sara Funaro, oggi pomeriggio nella sede del suo comitato elettorale.Funaro ha poi dato appuntamento ai fiorentini alle 20 in piazza della Signoria “per un abbraccio collettivo con questa meravigliosa comunità”.

Funaro: “Prima sindaca donna è fatto storico per città”

“La prima sindaca donna è un fatto sicuramente storico per Firenze, è la prima volta nella nostra città. Io posso portare la mia visione, quelle che sono le mie competenze, quelle che sono le mie sensibilità per costruire una Firenze che sia una Firenze che risponda realmente alle esigenze di ogni cittadino”. Lo ha detto la nuova sindaca di Firenze, Sara Funaro, parlando dalla sede del suo comitato elettorale.”In questi anni ho avuto a che fare con cittadini di tutti i tipi e continuerò a dare attenzione a tutti – ha aggiunto Funaro – Penso che una sindaca donna possa portare anche quel lato di femminilità e di maternità che serve a una città”.

Funaro: “Ringrazio Schlein per sostegno costante”

“Ho ricevuto la chiamata della nostra segretaria Elly Schlein e la ringrazio per le congratulazioni ma soprattutto per il sostegno nei miei confronti sempre costante durante la campagna elettorale”, ha poi affermato Funaro.

Funaro: “Dedico vittoria a mio nonno Piero Bargellini”

“Voglio dedicare questa vittoria a una persona che non c’è più: Piero Bargellini, mio nonno, che mi ripeteva questa frase: ho fatto così tante dichiarazioni d’amore a Firenze che alla fine l’ho sposata. Ecco, voglio dire che anch’io da oggi sposo questa città”. Così Funaro.

Funaro: “Spero di stringere presto la mano a Schmidt”

“Vorrei fare i complimenti al mio avversario Eike Schmidt e spero di potergli stringere la mano presto“. Così l’ormai nuova sindaca di Firenze, Sara Funaro, oggi pomeriggio nella sede del suo comitato elettorale, parlando con i giornalisti quando l’esito del ballottaggio si stava definendo nettamente a suo favore.

Schmidt: “In bocca al lupo a Funaro, sarò capo opposizione”

“Sara Funaro ha vinto il ballottaggio e le faccio in bocca al lupo. Da quando è stato chiaro che lei avrebbe vinto le ho fatto uno squillo ma ha risposto la segreteria telefonica. Nei prossimi giorni e nelle prossime ore ci vedremo sicuramente”. Così Eike Schmidt candidato del centrodestra al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Firenze, subito dopo aver capito che la vittoria era andata alla sua avversaria di centrosinistra Sara Funaro.”Da oggi – ha aggiunto Schmidt – sono il capo dell’opposizione in Consiglio comunale. Abbiamo guadagnato terreno al ballottaggio, risultato che replica quello di Galli contro Renzi. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati con me. I progetti proposti vorremmo portarli avanti anche dall’opposizione. Il problema della sicurezza, quello di una vera ecologia, sono temi per i quali ci impegneremo. Vediamo con grande preoccupazione i piani del Pd per togliere il verde dalla città. Su questi e su altri temi dovremo essere incisivi”.

Nardella: “Orgoglioso di cedere fascia sindaco a Sara Funaro”

“Aspettiamo l’annuncio ufficiale. posso solo dire che le prime sezioni che ci arrivano sono tutte molto positive. Siamo praticamente oltre il 60% rispetto a meno del 40% dell’avversario. Sono dati molto incoraggianti: abbiamo fatto un confronto di queste stesse sezioni con il primo turno e l’incremento è notevole e costante anche dove al primo turno siamo andati peggio. C’è un grande salto di qualità rispetto a due settimane fa. Aspettiamo i dati consolidati. Sono felicissimo perché è una giornata straordinaria da tanti punti di vista. Sono orgoglioso di poter cedere la mia fascia a una donna come Sara Funaro che è stata una grande assessora e sarà una grandissima sindaca”. Così il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella, dal comitato elettorale di Sara Funaro commenta i primi dati relativi del ballottaggio per il nuovo primo cittadino del capoluogo toscano che vedono la candidata di centrosinistra in testa con un margine importante.

