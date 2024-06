Le persone in protesta si sono mosse da Piazza Capranica

Si è svolta a Roma una manifestazione per protestare contro il Ddl sicurezza, calendarizzato nei prossimi giorni in discussione prima alla Camera e poi in Senato. I manifestanti, raccolti in Piazza Capranica, sono avanzati verso la vicina piazza di Montecitorio. Lo spostamento è avvenuto dopo una trattativa con i dirigenti delle forze dell’ordine presenti. Alla manifestazione hanno preso parte diverse sigle della sinistra extraparlamentare, tra cui il Movimento per il Diritto all’abitare, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e OSA, USB e altre, contando in tutto poche centinaia di persone. La piazza si è data appuntamento quando la discussione passerà in Senato.

