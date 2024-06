"Mi lasciano molto perplesso le critiche che vengono mosse", sottolinea il governatore della Lombardia

“L’autonomia, se c’è chi non la vuole e che ritiene che sia una cosa sbagliata, non la chieda. Nessuno è obbligato. Se ritiene che l’organizzazione statuale fatta oggi vada bene, è legittimata ad andare avanti con questa organizzazione statuale. Sostanzialmente l’autonomia è una richiesta da parte nostra di lavorare di più, di svolgere più compiti senza chiedere un euro in più rispetto a quelli che spende oggi lo Stato. Quindi sinceramente mi lasciano molto perplesso le critiche che vengono mosse”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sulle critiche mosse all’autonomia differenziata, parlando a margine della Direzione Nord sulla sanità in corso a Milano a Palazzo Lombardia.

