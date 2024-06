Il presidente della Repubblica in visita al centro europeo dell'Esa per l'osservazione della Terra a Frascati

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Frascati, in provincia di Roma, per visitare il Centro europeo dell’Esa per l’osservazione della Terra (Esrin). “Lo Spazio è sempre più una dimensione dominante, crescente protagonista per la Terra e per la vita dell’umanità. E da qui esce un messaggio che vorrei sottolineare il più possibile di una volontà doverosa e ostinata perché lo Spazio sia sempre un ambito di collaborazione scientifica internazionale, sia un luogo comune dell’umanità. Questo è un messaggio fondamentale per il futuro della Terra e dell’umanità” da parte “dell’Esa, dell’Asi e di tutti coloro che ricercano nello Spazio e ne conoscono gli ambiti, le prospettive e le potenzialità, lavorando a beneficio delle persone umane e dei territori della Terra. È fondamentale che lo Spazio rimanga uno spazio comune dell’umanità” ha detto il Capo dello Stato nel suo intervento.

È stato un “privilegio” vedere “quanto sia ampio l’ambito degli impegni, il livello della tecnologia impiegata, l’importanza dei risultati. Svolgete un compito non soltanto di grande rilievo, ma anche affascinante” ha aggiunto Sergio Mattarella. “Occuparsi, studiare, approfondire in maniera puntuale, attenta, scientificamente rigorosa dei fenomeni che riguardano la Terra non soltanto ha questo aspetto affascinante che mi ha ovviamente coinvolto nei minuti in cui siamo stati a vedere queste proiezioni, ma è anche un’opera di grande rilievo per l’equilibrio del mondo. Esaminare, studiare, approfondire l’andamento dei fenomeni che riguardano la Terra – ha aggiunto – consente benefici sempre più ampi e sempre migliori alle persone e ai territori, particolarmente in quei territori in cui si manifesta fragilità rispetto a fenomeni come la siccità, la desertificazione, l’innalzamento delle acque dei mari. Quindi, un contributo di grande rilievo che l’Esrin fornisce in questa dimensione prioritaria delle sfide che si pongono di fronte a tutti noi”.

Mattarella: “La ricerca non ha confini né frontiere”

“Vorrei anche esprimere apprezzamento perché Esrin, accanto alle attività quotidiane di questo livello così elevato, svolge anche una ricerca scientifica nell’ambito dell’Esa di avanguardia. E questo avviene non soltanto con grandi risultati, ma anche lanciando un messaggio importante: avviene in collaborazione tra tanti Paesi e anche con realtà non europee, sottolineando che la ricerca non ha confini né frontiere da rispettare o da osservare, ma è necessariamente comune” ha aggiunto il presidente della Repubblica in visita a Frascati.

