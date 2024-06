Julie Majerczak commenta le indiscrezioni secondo cui l'Ue starebbe posticipando la pubblicazione del rapporto sullo stato di diritto per non indispettire l’Italia

L’Italia perde cinque posizioni nel World Press Freedom Index 2024 di Reporter senza frontiere. “I media privati e pubblici italiani hanno subito pressioni dalla maggioranza al potere, il che ha portato l’Italia a scendere di cinque posizioni nel World Press Freedom Index 2024 di RSF e il suo livello di libertà di stampa a passare da soddisfacente a problematico”, ha detto a LaPresse a LaPresse Julie Majerczak, rappresentante di Reporter senza frontiere presso l’Ue, commentando le indiscrezioni di stampa secondo cui la Commissione europea starebbe posticipando la pubblicazione del Rapporto sullo stato di diritto per non indispettire l’Italia in un momento in cui serve il supporto per una riconferma di Ursula von der Leyen. “Ci aspettiamo che il prossimo rapporto sullo stato di diritto rifletta questi problemi e avanzi forti raccomandazioni per migliorare l’indipendenza dei media. Di per sé, pubblicare il rapporto sullo stato di diritto in autunno anziché a luglio non è un problema, a meno che non sia motivato politicamente”.

