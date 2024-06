Il governatore della Puglia: "E' un pasticcio istituzionale"

“Secondo me la premier, per sua cultura e origine politica, con l’autonomia differenziata non ha niente da spartire”. Così in un’intervista a LaPresse il governatore della Puglia, Michele Emiliano, commentando la discussione sull’autonomia differenziata: “Chi conosce la storia sa che coloro che sono venuti dopo 70 anni da chi era venuto prima, certamente non amano il decentramento, le regioni e le autonomie”. “Evidentemente questo governo ha una maggioranza – ha aggiunto – e in questa maggioranza c’è un partito che in mancanza di altri elementi ha puntato tutto sull’autonomia”, definendo “un pasticcio istituzionale” la riforma proposta dalla Lega, che Emiliano collega a quella del premierato avanzata invece da Fratelli d’Italia: “Il premierato è il tentativo della Meloni di risolvere l’ingovernabilità italiana”. Il governatore però si dice scettico: “Non so se questa cosa funzioni, anche perché colpisce l’istituzione della Repubblica italiana che ha funzionato meglio e di più, cioè la presidenza della Repubblica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata