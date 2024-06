Lo apprende LaPresse da fonti qualificate dopo la riunione degli eletti di venerdì a Roma

Il nome più accreditato per la guida della delegazione dei 21 europarlamentari del Pd al Parlamento europeo è quello di Nicola Zingaretti. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate del Pd. Venerdì a Roma si è tenuta una riunione degli eletti assieme alla segretaria Elly Schlein, nella quale però “non sono state prese decisioni” definitive in merito al nuovo capodelegazione. “Al momento si rimane con gli assetti attuali”, mantenendo la guida di Brando Benifei. La decisione sul capodelegazione verrà presa quindi a luglio, in tempo per la plenaria del 16-19 del mese. Il gruppo europeo di S&D, di cui fa parte il Pd, si riunirà invece il 25 giugno e in quell’occasione dovrebbe essere scelto il presidente. Avendo un seggio in più del Psoe, la presidenza dei socialisti dovrebbe passare dagli spagnoli agli italiani, ma non è detto. Fonti di S&D riferiscono a LaPresse che “ci sono negoziati in corso tra delegazioni e tra Madrid, Roma e Bruxelles”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata