Il centro dedicato alla stampa globale pronto ad accogliere oltre mille tra giornalisti e operatori

Tutto pronto in Puglia per la partenza del G7 a guida italiana. Se Borgo Egnazia (Brindisi) aspetta l’arrivo dei grandi del mondo, a Bari è stata allestita la Fiera del Levante per ospitare il Media Centre, il centro dedicato alla stampa globale pronto ad accogliere gli oltre mille tra giornalisti e operatori presenti per l’evento. In città è stato previsto e sistemato un apposito sistema di trasporto fatto di treni, navette e biciclette elettriche, mentre all’interno dell’enorme centro sono presenti diversi spazi, tra cui non mancano una sala di primo soccorso e una “prayer room”. Oltre a questi, uno spazio al divertimento, con tavoli da ping pong e calcio balilla. Il tutto accompagnato dalle specialità culinarie pugliesi e da alcuni stand che certificano le eccellenze del made in Italy nel mondo.

