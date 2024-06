Il Ministro della Cultura al Parco Archeologico

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è stato in visita al Parco Archeologico di Pompei per visitare i nuovi scavi che stanno interessando l’area di Civita Giuliana. In questa zona è stata riscoperta una enorme residenza di epoca romana, detta Villa Imperiali, che si presume coprire un’area di oltre 3mila metri quadrati. La zona era stata preda dei tombaroli, nel corso degli anni. I segni lasciati dal flex utilizzato per staccare gli affreschi, probabilmente raffiguranti le fatiche di Ercole e mai ritrovati, sono ancora visibili sulle pareti riportate alla luce. Proprio da questa scoperta sono partite le indagini. La visita del ministro è stata guidata dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, accompagnato al Procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, e dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio.

