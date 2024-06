Non sarebbero stati conteggiati i voti del disgiunto. Incertezza sull'esito della sfida tra De Benedittis e Forte

Lo spoglio delle schede per le Amministrative di Campobasso non è terminato. Questa mattina sul portale ufficiale Eligendo figurano i risultati di 55 sezioni elettorali su 56, ma il sistema è fermo dalla notte e accompagnato dalla dicitura: “gli atti della sezione 9 del comune di Campobasso sono stati inviati all’ufficio elettorale provinciale per il completamento delle operazioni”.

Nel corso della notte è intervenuta la Prefettura di Campobasso in affiancamento ai funzionari del Comune. Secondo i rappresentanti di lista delle tre coalizioni non sarebbero stati conteggiati i voti del disgiunto, che incidono direttamente sulla percentuale riportata dai singoli candidati alla carica di sindaco. Un errore clamoroso, si apprende confrontando le dichiarazioni di funzionari e rappresentanti di lista, alla base della trasmissione in Municipio, forse per via di moduli che non prevedevano l’assegnazione dei voti disgiunti.

La commissione presso il Tribunale di Campobasso dovrebbe rivedere intanto tutti i verbali e cercare di individuare l’anomalia. Secondo i risultati pubblicati, che non hanno carattere di ufficialità, Aldo De Benedittis avrebbe il 52,2% delle preferenze, ma lo stesso staff del centrodestra fornisce informalmente una percentuale inferiore al 50%.

Ieri sera, alle 22:30, la candidata dell’area progressista (Pd M5S e AVS) Marialuisa Forte aveva ufficializzato che si andrà al ballottaggio. Una situazione ancora caotica e incerta che è in attesa di essere chiarita dalla prefettura di Campobasso.

