Il presidente di Nm: "Se il Ppe si è affermato credo si debba ripartire da lì"

“È la prima volta che un progetto politico che vede due liste mettersi insieme ha più voti delle due liste, normalmente prendi meno voti”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, commenta il ruolo del suo partito nel risultato elettorale della lista unica presentata con Forza Italia per le elezioni europee. Secondo le proiezioni, il risultato di FI-Nm è intorno al 9%. “Il centro è nel centrodestra”, afferma poi Lupi, secondo cui “la proposta messa in campo da Antonio Tajani e Noi Moderati è una proposta che è diventata anche dal punto di vista politico interessante per gli elettori italiani”. E conclude: “Si riparte da Ursula Von der Leyen? Se il PPE si è affermato credo si debba ripartire da lì”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata