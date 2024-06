La segretaria dem dopo il voto: "E' una bella giornata per il Pd"

La segretaria Pd Elly Schlein nella conferenza stampa dopo le Elezione europee al Nazareno: “E’ una bella giornata per il Pd, continueremo ad inchiodare ogni giorno come un martello il governo Meloni sulla questione sociale e salariale che ignora. Naturalmente lo faremo lavorando come sempre in modo testardamente unitario per costruire l’alternativa che serve alla destra di questo paese. Il tempo dei veti è finito noi non ne abbiamo mai fatti ma non intendiamo nemmeno subirne. Credo che il voto di ieri abbia premiato l’atteggiamento unitario”.

