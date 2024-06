Sistema in tilt, mancano oltre 500 sezioni. Ira scrutatori sui social: "Ostaggio della totale disorganizzazione"

Un problema al sistema informatico di Roma Capitale sta ritardando l’arrivo dei risultati definitivi delle elezioni europee “Allo stato le problematiche sono state in parte superate e si è al lavoro per recuperare il gap quanto più tempestivamente possibile”. Così in una nota Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale in merito ad alcuni problemi tecnici sul sistema informatico per i quali non è stato possibile inserire i risultati dello spoglio delle elezioni europee.

“Dopo i primi tentativi di risoluzione da parte del Dipartimento Trasformazione Digitale e delle aziende informatiche, risultati vani, si è consegnato il materiale elettorale alla fiera di Roma per inserirlo non appena ristabilita la funzionalità del sistema“, ha spiegato Catarci evidenziando come “il blocco e i rallentamenti che hanno interessato il sistema operativo nel corso della nottata tra domenica e lunedì non hanno riguardato le operazioni di voto, concluse regolarmente come le rilevazioni precedenti sull’affluenza, bensì il caricamento dei dati nella piattaforma informatica”.

“Ci scusiamo con il personale tutto, i Presidenti di seggio, i rappresentanti del Sindaco e gli addetti agli altri servizi, per l’attesa e i disagi, dei quali verranno debitamente approfondite le responsabilità, seguiti alla chiusura delle votazioni”, ha concluso Catarci.

Sistema in tilt, mancano 505 sezioni

Il problema ha mandato in tilt i seggi costringendo presidenti e scrutatori a rimanere ai seggi fino a notte fonda. Gli scrutatori terminati il conteggio delle schede non sono riusciti a inserire i dati online. Alle 11.25 di oggi mancano ancora i dati di 505 sezioni. Solo 3.287 su 3.792 hanno dato il conteggio complessivo dei voti.

Ira scrutatori sui social: “Ostaggio disorganizzazione”

