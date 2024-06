L'europarlamentare nelle file di Avs nel padiglione della Fiera dove avviene lo spoglio

(LaPresse) “Dopo oltre 17 ore dalla chiusura delle urne tutte le altre città italiane hanno comunicato i dati al Viminale mentre Roma non è stata in grado di comunicare i dati apparentemente perché hanno utilizzato un sistema informatico mai collaudato”. Così Ignazio Marino, eletto europarlamentare nelle file di Avs, in un video girato durante una visita nel padiglione della Fiera di Roma dove avviene lo spoglio. “Il sindaco Gualtieri, avvertito da me, ha convocato una riunione d’urgenza e sembra che adesso arriverà più personale e hanno anche acquistato dei nuovi computer, che abbiamo appena visto arrivare negli scatoloni e potranno tra poco essere funzionanti. Questa – aggiunge – è la capitale d’Italia e queste sono le condizioni di sorveglianza rispetto all’anima della democrazia, le schede degli elettori. Diciamo che forse c’è qualcosa ancora da mettere a punto”.

