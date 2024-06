Il vicesegretario della Lega arriva nella sede del partito in via Bellerio a Milano

“Arrabbiato no, deluso un po’”. Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, arrivando nella sede del partito in via Bellerio dove è stata allestita la sala stampa per lo spoglio elettorale alle Europee, a chi gli chiedeva della scelta di Umberto Bossi di votare per Forza Italia e per Marco Reguzzoni, ex capogruppo alla Camera del Carroccio. “Fiducioso e ottimista”, ha risposto ad un’altra domanda sulle sensazioni in vista dello scrutinio.

