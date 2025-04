A Palazzo delle Marche l’incontro promosso dall’Ufficio di presidenza in collaborazione con l’associazione degli ex consiglieri regionali

Il ruolo del consigliere regionale oggi, le competenze dell’Assemblea legislativa e della Giunta, le responsabilità delle istituzioni. Sono alcuni dei temi al centro del convegno che si è svolto a Palazzo delle Marche, promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in collaborazione con l’Associazione degli ex consiglieri. Ad avviare il confronto su ‘Attuale ruolo del consigliere regionale in relazione ai rapporti con la Giunta regionale, obblighi e responsabilità’ sono stati il presidente Dino Latini con Marco Luchetti, Presidente Associazione ex consiglieri regionali Regione Marche, e il Professore Giovanni Di Cosimo, docente di diritto costituzionale all’Università degli studi di Macerata, che ha ripercorso l’evoluzione del regionalismo dal punto di vista normativo.

L’intervento del presidente Latini

“Il tema dell’autonomia legislativa – ha sottolineato Latini – e le ricadute concrete delle leggi sulla comunità regionale sono aspetti che affrontiamo quotidianamente. Questo incontro – aggiunge – ci offre l’opportunità di riflettere anche sull’indipendenza dei consiglieri regionali, nel rispetto del mandato amministrativo del presidente e della Giunta, per essere un aiuto a governare meglio, grazie a una legislazione compiuta”.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, come ha spiegato il presidente Luchetti, “quello di riportare l’attenzione sulle istituzioni locali e sul funzionamento della democrazia a livello periferico, valutando anche le diversità e i ponti tra vecchie e nuove esperienze”. Sebbene istituite da oltre mezzo secolo, le Regioni “sono ancora alla ricerca di stabilizzazione, tra un potere centrale più forte e il municipalismo”, secondo il giurista Di Cosimo, che ha elencato i principali tentativi di riforma e le più significative sentenze della Corte Costituzionale. Presente all’iniziativa anche il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo.

