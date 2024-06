Rassemblement national in testa secondo le prime stime diffuse alla chiusura dei seggi

In Francia, secondo le prime stime diffuse alla chiusura dei seggi delle elezioni europee, il Rassemblement national (RN), cioè il partito di Marine Le Pen, arriva in testa. Secondo le stime di Elabe per Bfmtv, Rmc e La tribune, il capolista di RN Jordan Bardella si attesta al 32%. Il partito di Emmanuel Macron, Renaissance, secondo queste stime, con la capolista Valérie Hayer si attesta al secondo posto con il 15,4%. I seggi in Francia hanno chiuso alle 20 e l’affluenza alle Europee, secondo i dati del ministero dell’Interno francese, si attesta al 45,26%, 2 punti in più rispetto al 2019 (43,29%).

Secondo una stima Ipsos citata da Le Parisien, invece, Jordan Bardella sarebbe in testa con il 31,5% dei voti, mentre Valérie Hayer si attesterebbe al 15,2 %. Stando a queste stime, Bardella è avanzato di 8 punti in 5 anni, quando il partito aveva ottenuto il 23,34%, mentre il partito di Macron perde 7 punti rispetto al 2019. Terzo posto per Raphaël Glucksmann, capolista di Parti socialiste e Place publique, che ha ottenuto il 14% dei voti, quasi 8 punti in più rispetto al 2019.

Bardella chiede scioglimento Camera e nuove elezioni

Dopo i primi risultati che lo danno in netto vantaggio con oltre il 30% delle preferenze, Jordan Bardella del Rassemblement national (RN) ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e chiede “di organizzare nuove elezioni”. “Il presidente non può rimanere sordo al messaggio inviato stasera dai francesi”, ha aggiunto in un breve discorso dal quartier generale del Rn.

“Un vento di speranza si è alzato sulla Francia ed è solo all’inizio”. Così Jordan Bardella, candidato del Rassemblement national (RN), che, secondo le prime proiezioni avrebbe ottenuto oltre il 30% dei voti. “I francesi hanno emesso il loro verdetto ed è definitivo”, ha aggiunto, sottolineando la “voglia di cambiamento” nel Paese.

Wilders: “Bardella e Le Pen umiliano Macron”

“Bardella/Le Pen umiliano Macron”. Lo scrive su X il leader del partito olandese di estrema destra Pvv, Geert Wilders, pubblicando una foto dei primi risultati che arrivano dalla Francia, dove il Rassemblement National (RN) di Le Pen e Bardella si è attestato primo partito ottenendo circa il doppio dei voti rispetto alla formazione del presidente francese Emmanuel Macron. “Exit poll Francia: Bardella/Le Pen umiliano Macron”, si legge nel post di Wilders, seguito dall’emoticon di un cuore rosso.

Exitpoll France: Bardella/Le Pen humiliate Macron. ❤️ pic.twitter.com/2DnF1yEGV2 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 9, 2024

