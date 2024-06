La candidata Fi: Quello al Partito Popolare è voto utile"

“Il voto delle elezioni europee credo che sia importante, perché l’Europa deve avere maggiore sicurezza e maggiore crescita. Il voto di Forza Italia e del Partito Popolare è il voto utile per arginare la destra estrema che non vuole la sicurezza dell’Europa e una sinistra che non vuole proteggere i lavoratori”. Così Letizia Moratti, candidata nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni europee, ha risposto ai giornalisti a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale per le Europee di Forza Italia e di Marco Reguzzoni in piazza San Carlo a Milano.

“Noi ci batteremo per proteggere le medie e piccole imprese, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, gli autonomi e le partite Iva. Ci batteremo contro la burocrazia e contro i paradisi fiscali” ha proseguito Moratti. A chi ha chiesto se la destra si presenterà divisa a questa tornata elettorale, la candidata ha poi risposto: “Le famiglie europee sono profondamente diverse da quelle italiane. Quando si vota in Europa, si vota per le famiglie europee. Noi come Partito Popolare siamo e saremo il partito di governo. E quindi, per portare avanti politiche di crescita e che continuino a sostenere i nostri lavoratori e tutte le nostre imprese. Il voto utile è quello a Forza Italia e al Partito Popolare”, ha concluso.

