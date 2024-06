Così il generale a un evento elettorale della Lega: "Stoltenberg stia attento a quello che dice, Nato non è in guerra”

“La Nato non è coinvolta nel conflitto. Stoltenberg dovrebbe stare attento a quello che dice, il Consiglio dell’Alleanza Atlantica non ha mai deliberato un’azione ostile nei confronti della Russia”. Così Roberto Vannacci all’evento elettorale della Lega in piazza Santi e Apostoli a Roma. “Non so se Putin sia tra i vincitori, sicuramente non è peggio di Stalin”, continua il generale candidato per la Lega, che poi ribadisce: “Vale la pena negoziare la pace: ogni giorni di guerra vuol dire morte, distruzione e povertà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata