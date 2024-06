Il segretario a Napoli con gli esponenti azzurri

(LaPresse) Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, chiude la campagna elettorale per le elezioni europee a Napoli in piazza Matteotti. Sul palco tutti gli esponenti ‘azzurri’ del governo e del Parlamento insieme ai Presidenti di Regione a cantare l’inno. Sul palco striscione dedicato al segretario: “Tajani come Sinner sei il numero 1”.

