Il segretario di Azione a margine della chiusura della campagna elettorale a Napoli

(LaPresse) “E’ il primo caso nella storia del mondo in cui un leader dice di votare un altro leader, defunto. Non è mai successo nel mondo. Anche questo è un primato dell’Italia. Io penso che Tajani si misuri con la sua capacità di leadership, senza tirare in mezzo persone che non ci sono più”. Queste le parole di Carlo Calenda, segretario di Azione, intervistato a margine della chiusura della campagna elettorale sul palco allestito in piazza dei Martiri a Napoli.

