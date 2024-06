La proposta dei candidati per la lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Nord-ovest

Dai diritti al Green Deal, dalla guerra in Medioriente e russo-ucraina al tema della formazione e dei giovani. Ecco la ricetta per l’Ue dei prossimi cinque anni di Alessandro Cecchi Paone e Alessandra Franzi, candidati alle elezioni europee per la lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord-ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).

