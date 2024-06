E sull'ipotesi di dimissioni di Giorgetti: "Fantasie"

“Nessuna polemica della Lega con il presidente Mattarella, che ha il mio rispetto, e il rispetto della Lega, e che è garante della Costituzione italiana che ripudia la guerra”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, ad Agora’ su Rai3, tornando sulle polemiche scoppiate ieri nel giorno della Festa della Repubblica. “Lo stesso rispetto non hanno in Europa alcuni altri presidenti, come Macron e chi come lui, che vorrebbero bombardare la Russia e rischiano di portar2 giugno e l’Europa verso la terza guerra mondiale”, ha aggiunto.

Salvini: “Dimissioni Giorgetti? Fantasie”

“Giorgetti pensa a dimettersi? Fantasie”, ha poi aggiunto Salvini. “Il problema di certa stampa italiana è che sovrappone i propri desideri alla realtà. Giorgetti sta difendendo i risparmi degli italiani”, ha dichiarato ancora Salvini.

Europee, Salvini: “Per Lega mi aspetto risultato sopra l’8,8%”

Alle elezioni Europee “mi aspetto un ottimo risultato, superiore a quello delle politiche”, ha sottolineato inoltre il leader del Carroccio. “Tanti italiani che non ci avevano votato per essere stati al governo con Conte, Draghi, Di Maio, si stanno accorgendo che la Lega – ha aggiunto – è quella che ha una idea di Europa giusta, per esempio sulla casa che per gli italiani è sacra”. Salvini si aspetta “tutto quello che c’è sopra l’8,8%, che è stato il nostro risultato alle Politiche”.

Europee, Salvini: “Lega mai con bombarolo Macron, Von der Leyen e Draghi”

“Con il centrodestra, non saremo mai alleati con la sinistra, e con il bombarolo Macron“, ha aggiunto il leader della Lega. “Dovrei mandare al macello i soldati italiani per le sue manie di grandezza o perchè ha problemi in Francia”, ha sottolineato. “Spero che tutto il centrodestra italiano si comporti allo stesso modo. Ovviamente non sosterremo mai Ursula von der Leyen o piuttosto che Mario Draghi come ipotetici presidenti della commissione europea”, ha concluso Salvini.

