Il vicepremier: "Donne e uomini che lavorano per la pace"

“Intanto voglio annunciare che, per la prima volta nella storia della Repubblica, sfilano i rappresentanti della nostra diplomazia e dell’unità di crisi“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della parata del 2 giugno a Roma. “Sono donne e uomini che lavorano per la pace che rappresentano il nostro Paese. L’unità di crisi salva vite umane, aiuta nostri connazionali in tutte le parti del mondo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “È una bella novità fortemente voluta dal Ministero degli Esteri. Sono donne e uomini che lavorano per il nostro Paese al di la dei nostri confini. Meritano un grande riconoscimento da parte delle istituzioni della Repubblica”, ha concluso Tajani.

