Così il commissario europeo all’Economia: "Collaborazione con governo ha portato risultati positivi"

“Dal punto di vista generale della tabella di marcia, la collaborazione col governo italiano credo abbia prodotto fin qui dei risultati positivi ma ripeto sempre che gli anni che abbiamo davanti non saranno i più facili, saranno forse i più impegnativi per l’attuazione del Pnrr a livello nazionale. Quindi guai scambiare la tabella di marcia con la conclusione di investimenti e appalti“. Lo dice il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine della visita dei cantieri del Pnrr in corso nell’area del Valentino a Torino. “Se uno guarda alla dimensioni del lavoro in corso” nel capoluogo piemontese “ci si rende conto che concludere tutto questo entro il 2026 è una grandissima sfida, che Torino sta portando avanti nel migliore dei modi, ma che deve essere considerata una grandissima sfida anche in tutta Italia”.

