A Roma la presentazione della ricerca "Domani (Im)possibili"

“Si può fare, lo abbiamo dimostrato anche a Caivano, ciò che sembra impossibile oggi lo è: rianimare i luoghi, partire dai bisogni per favorire i sogni perché è solo così che si può costruire una realtà migliore per sé stessi e per la comunità cui si appartiene”. Così Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro a margine della presentazione di una ricerca promossa da Save the Children “Domani (Im)possibili” a Roma. “Funziona qualunque intervento che parta dall’ascolto dei giovani e capisca il loro bisogno”, aggiunge Claudio Tesauro, presidente di Save the Children che però sottolinea “non possiamo strumentalizzare un intervento finalizzato a creare uno spazio adeguato per i nostri giovani, per fini politici. Credo che tutti noi dovremmo mettere da parte le agende personali e mettere al centro tra le nostre priorità il futuro dei nostri ragazzi. Questo è quello che fa un grande paese che decide di investire sul proprio futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata