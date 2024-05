La Ong: "Ancora una volta le prime vittime sono i bambini"

Appello di Save The Children per il Medio Oriente. “Quello che sta accadendo a Gaza è un conflitto dal quale noi vediamo che le principali vittime sono ancora una volta i bambini. Noi chiediamo un cessate il fuoco immediato e permanente e la liberazione degli ostaggi. Il numero dei bambini vittime di questo conflitto è inaccettabile. Bisogna fermare la guerra, non c’è molto da fare. Save the Children non prende una posizione politica ma noi guardiamo il conflitto dal punto di vista della necessità di proteggere i più piccoli e questa guerra è una ennesima guerra che uccide i bambini“. Lo ha detto Claudio Tesauro, presidente di Save the Children, a margine della presentazione a Roma di una ricerca promossa dall’organizzazione sui giovani italiani.

