Coinvolti alcuni senatori di FdI e M5S, i commessi di Palazzo Madama hanno evitato la rissa

Tensione in Aula al Senato durante la discussione sul premierato. È scoppiato un parapiglia tra alcuni senatori di FdI e M5S, con i commessi che sono dovuti intervenire per impedire che si sviluppasse una rissa. La vicepresidente Anna Rossomando ha sospeso la seduta e il presidente Ignazio La Russa ha subito convocato una riunione dei capigruppo assicurando che “la vicenda sarà oggetto di valutazione da parte della presidenza”.

La Russa convoca capigruppo

Dopo la rissa sfiorata in Aula, durante l’esame del premierato, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha immediatamente convocato la conferenza dei capigruppo, sospendendo la seduta per un’ora. La seduta riprenderà alle 14. La capigruppo è stata chiesta a inizio seduta dal Pd che protesta contro il contingentamento del dibattito a 30 ore.

Opposizioni, tensione inaccettabile, sanzioni o non torniamo in Aula

Convocare un ufficio di presidenza per valutare sanzioni dopo le tensioni che si sono registrate in Aula al Senato ieri e oggi, durante l’esame del premierato. Lo hanno chiesto le opposizioni unite nella riunione della conferenza dei capigruppo, lamentando un “clima inaccettabile”, di fronte al quale non sarebbero tornati in Aula. Una richiesta cui ha acconsentito il presidente del Senato Ignazio La Russa.

