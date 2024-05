Post shock di Cristian Pasolini che commenta la foto del taglio del nastro in una palestra della città alla presenza del sindaco e dei bambini della scuola

Post shock del segretario della Lega di Mantova Cristian Pasolini. “Ennesimo taglio del nastro con foto di rito e tradizionale prima fila con bambino negroide (bimbo di colore, se non vogliamo usare correttamente i termini scientifici di lingua italiana)”, ha scritto su Facebook il rappresentante cittadino del Carroccio, commentando la foto del taglio del nastro in una palestra della città, alla presenza del sindaco dem Mattia Palazzi, e i bambini della scuola.

Una “vergogna” per il Pd regionale e locale, che chiede le dimissioni di Pasolini per le “indegne offese razziste al bambino”. “Vergognati, sono bambini” hanno commentato diversi utenti sotto al post. “Spero che la Lega e Matteo Salvini prenda le distanze da un post così”, si legge in un altro commento.

