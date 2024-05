Il ministro dell'Istruzione alla presentazione di 'Agenda Nord'

“Già dal prossimo anno scolastico 2024/2025 prevediamo, con uno stanziamento di risorse apposito, che le scuole con alunni stranieri che non conoscono l’italiano facciano obbligatoriamente dei corsi di potenziamento della lingua italiana, con risorse che noi forniremo. Le risorse che abbiamo stimato sono sufficienti, abbiamo fatto sacrifici per garantire a ogni scuola un supporto linguistico di questo tipo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione di ‘Agenda Nord‘ in una scuola di Milano.

