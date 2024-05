La segretaria dem: "È passata da 'o la va o la spacca' al 'chi se ne frega dell'esito, io resto'

Continua il botta e risposta pre-elezioni europee tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In particolare la discussione si sta concentrando in questi giorni sulla riforma del premierato, l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Schlein accusa Meloni di incoerenza nelle sue dichiarazioni, in particolare sulle conseguenze di un’eventuale mancata approvazione delle modifiche della Carta. “È passata nel giro di ventiquattro ore da ‘o la va o la spacca’ al ‘chi se ne frega dell’esito io resto’. È allucinante la leggerezza con cui questa presidente del Consiglio scambia la carta costituzionale che ci deve tenere insieme tutti con il suo destino personale. Anche per questo noi ci batteremo contro questa riforma che indebolisce il Parlamento, indebolisce la figura del presidente della Repubblica e quindi indebolisce la democrazia”, ha detto la segretaria dem a margine di un evento elettorale in Calabria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata