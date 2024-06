Il video postato dalla premier sui suoi profili social

Anche qualche momento di divertimento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del G7 di Borgo Egnazia in Puglia. Nel video riassuntivo del vertice postato dalla premier sui suoi profili social, si vede Meloni scatenata mentre balla la pizzica, famosa danza popolare pugliese.

