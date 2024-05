La segretaria del Pd: "È il cinico baratto che la premier ha fatto con la Lega di Salvini"

“Meloni ieri ha detto, in riferimento al premierato, o la va o si spacca. Qui non si tratta della sua poltrona, ma dell’Italia che si spacca. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con l’autonomia differenziata, che è il cinico baratto che Giorgia Meloni ha fatto con la Lega di Salvini sul premierato”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco di Aversa (Caserta), durante un appuntamento elettorale.

“Meloni ci accusa ma sta cancellando libertà persone”

“Giorgia Meloni è andata a Madrid, circondata dai nostalgici della dittatura franchista, dai nazionalisti, dagli amici di Trump, e ha pensato bene di attaccare noi, la sinistra, dicendo che cancelliamo l’identità. Un giorno ci spiegherà cosa vuol dire, ma intanto vogliamo ricordarle che in un anno e mezzo che è al governo è lei che sta cancellando la libertà delle persone. Perché se ho un salario da fare e non posso prenotare una visita medica prima di due anni non sono pienamente libero. Io sono orgogliosissima della nostra identità, antifascista come è la nostra costituzione, e vorrei potesse dire anche lei lo stesso”.

Meloni ribattezza Appunti di Giorgia: “Sono l’unica ‘TeleMeloni'”

“Eccomi in una nuova puntata degli Appunti di Giorgia che però ho deciso di ribattezzare ‘TeleMeloni’, l’unica TeleMeloni che esiste è questa. Tutto il resto sono fake news di una sinistra che essendo abituata a occupare le televisioni pensa che tutti gli altri siano come lei. Ma noi siamo molto e orgogliosamente diversi e abbiamo smontato questa bufala dati alla mano”. Esordisce così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su Facebook, per i suoi ‘Appunti di Giorgia’.

Pd Vigilanza, video Meloni su tg uso distorto della par condicio

“I telegiornali della Rai fanno un uso distorto della par condicio perché considerano un video di propaganda dell’onorevole Giorgia Meloni – candidata capolista alle Europee – come se fosse un intervento istituzionale da presidente del Consiglio e aumentano con altri esponenti la presenza in voce del suo partito Fratelli d’Italia. Questo un tentativo di distorsione della campagna elettorale”. Così in una nota i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai.

