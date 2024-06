Il presidente del Movimento Cinque Stelle parla del risultato a una settimana dal voto

Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, parla del risultato delle elezioni europee a una settimana dal voto. “Noi 5Stelle non saremo mai un partito tradizionale, uno di quelli che costruisce apparati di potere e fa di tutto per continuare a gestirli. Se perdessimo la nostra forza innovatrice, sarebbe meglio estinguerci, anzi biodegradarci, come dissero a suo tempo i suoi fondatori. Ma a oggi non vedo affatto questo rischio” ha dichiarato in un’intervista al Fatto Quotidiano. Conte sottolinea di assumersi “tutta la responsabilità del risultato, per non aver mobilitato i cittadini convincendoli dell’importanza di rinnovarci la fiducia” e l’ipotesi di farsi da parte “è stato un atto di responsabilità per aprire una seria riflessione interna, non dando nulla per scontato, neppure la mia leadership. Ne è nata una discussione molto schietta, sia in assemblea con gli eletti che in Consiglio nazionale, con un forte approccio costruttivo. Ho avvertito la forza propulsiva di cui parlavo, non è nel nostro Dna vivacchiare”.

“Nessuno – prosegue – tra tutti quelli intervenuti, ha posto il tema della mia leadership. Ma la mia guida è funzionale a un progetto, per cui torneremo a discutere di questo nella Costituente. Sarà l’occasione per riaffermare la nostra identità, e definire temi e obiettivi di medio e lungo periodo. Nel momento in cui non fossi più utile al progetto, mi farei da parte, sempre pronto a dare il mio contributo al M5S”. A questo proposito, Conte aggiunge che quello dei due mandati “è un tema delicatissimo, di cui si discuterà anche nell’assemblea”, e “confido solo che nessuno assuma questo tema, a seconda dei punti di vista, come il capro espiatorio delle sconfitte elettorali o come il talismano della nostra esistenza”. “Per Grillo – sottolinea ancora Conte – i due mandati sono una regola fondativa, è noto. Ma venerdì scorsa abbiamo parlato come sempre anche di futuro, per esempio di robotica e di intelligenza artificiale” ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata