Il presidente del Movimento Cinque Stelle a Casoria, in provincia di Napoli, incontra i cittadini

Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, al mercato di Casoria, in provincia di Napoli, dove ha incontrato i cittadini per la campagna elettorale. L’ex premier attacca il Governo sull’inchiesta per corruzione in Liguria: “Il caso denuncia un sistema sbagliato di fare politica che pesa sul sistema Italia e il Governo vuole una giustizia china al potere politico”, ha dichiarato parlando dell’arresto del governatore Giovanni Toti.

