Tra i membri il presidente dell'Inps e direttore dell'Agenzia delle Entrate

Nasce la ‘Commissione’ indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. E’ quanto prevede la bozza del decreto-legge denonimato ‘Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale’, visionata da LaPresse.

Secondo il decreto che sbarcherà domani in consiglio dei ministri, la Commissione sarà dotata di “autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria”, ed opererà “con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione avrà sede a Roma ed “è l’organismo – si legge all’articolo 2 – competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 10-bis”.

Bozza decreto, tra membri presidente Inps e direttore Agenzia Entrate

Della nuova Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche “fanno parte, come componenti di diritto, il Presidente dell’Istituto nazionale previdenza sociale e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni”, si legge inoltre nella bozza. “Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti”, si legge ancora nella bozza, che sarà domani sul tavolo del consiglio dei ministri.

Bozza decreto, due membri su indicazioni Federazioni e leghe

Saranno due i membri della nuova Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche nominati su proposta di Federazioni e leghe professionistiche, si legge nella bozza. Il nuovo organismo sarà formato come detto da un presidente e 6 membri due dei quali, si legge nella bozza, “sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l’Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l’Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Petrucci: “Mia fiducia in Abodi è stata confermata”

“Se è vero quanto contenuto nella bozza che l’agenzia LaPresse ha pubblicato, la mia fiducia su Abodi è stata confermata, avevamo chiesto due componenti nella commissione degli sport professionistici e nella bozza del decreto questo è previsto. Per la Federazione la Comtec (la commissione attuale di verifica dei conti per le società professionistiche di pallacanestro, ndr) non è mai stato un centro di potere e se il governo ha ritenuto opportuna questa modifica ne prendiamo atto serenamente”. Così a LaPresse il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, commentando la bozza del decreto-legge che prevede l’istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata