"Ho approccio diverso sui diritti Lgbtiq", ha aggiunto poi la presidentessa della Commissione

“Ho lavorato molto bene con Giorgia Meloni al Consiglio europeo, così come tutti i capi di Stato e di governo. Vedremo chi saranno i pro-Europa – e lei lo è – i contro Putin – e lei lo è – i e pro stato diritto. Allora potremo lavorare insieme”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito tra candidati alla guida della Commissione in Eurovisione al Parlamento europeo di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla possibilità che FdI possa far parte della futura maggioranza.

“Non ho detto” di collaborare con “tutto il gruppo Ecr. Vedremo dove si collocheranno i parlamentari. Non parlo di gruppi ma di parlamentari e non è chiaro come i differenti gruppi saranno composti”. Interpellata sulle politiche di Meloni sui diritti Lgbtiq von der Leyen ha risposto: “Ho un approccio completamente diverso”.

von der Leyen: “AfD e Id amici di Putin, vogliono distruggere Ue”

“Se guardate al Rassemblement National in Francia, ad AfD in Germania o a Konfederacja in Polonia, possono avere nomi diversi e principi diversi, ma hanno una cosa in comune: sono amici di Putin e vogliono distruggere la nostra Ue. Noi non lo permetteremo”, ha aggiunto la leader della Commissione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata