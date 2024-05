Il candidato alle Europee di AVS: “Basta rifornire Israele con armi italiane”

“Ho messo due bandiere palestinesi per ricordare alle istituzioni e al governo italiano che c’è un massacro in corso. Sono morte 35mila persone, tra cui la maggior parte donne e bambini. Basta”. Lo ha dichiarato Stefano Apuzzo – ex deputato dei Verdi e candidato alle Europee di AVS – dopo aver ricostruito la modalità con cui è riuscito a raggiungere il balcone di Sala della Lupa ed esporre le due bandiere palestinesi. “Basta anche rifornire armi italiane a Israele”, insiste l’ex deputato dei Verdi, in carica tra il ’92 e il ’94. “Il governo italiano dice di aver fermato l’invio di armi. In realtà c’erano delle armi che dovevano essere mandate e che sono state mandate”. aggiunge Apuzzo, ricordando le commesse di aziende italiane come OTO Melara e Leonardo. “Noi siamo partecipi di un genocidio. Bisogna liberare tutti gli ostaggi, i civili israeliani che non hanno colpa e i due milioni e mezzo di civili palestinesi assediati dai bombardamenti, dal genocidio e dal massacro di Netanyahu e del suo governo di ultradestra”, ribadisce Apuzzo, che in merito alle ripercussioni a cui può andare incontro afferma: “Li metto in difficoltà? Gli ho risposto pensate quanto stanno in difficoltà quei poveri cristi senza acqua, senza cibo, senza medicine”.

