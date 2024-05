Il presidente La Russa interviene per cercare di placare gli animi

(LaPresse) Primo voto e prima bocciatura al Senato agli emendamenti sul Premierato. E’ stato respinto l’emendamento soppressivo dell’articolo 1, che abroga la possibilità di nomina dei senatori a vita. Le opposizioni hanno protestato contro la riforma agitando copie della Costituzione. “Tutti innalzano la Costituzione, sia a destra che a sinistra. Questo mi fa piacere, vuol dire che tutti avete in animo di rispettarla”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Vi prego di abbassare la Costituzione che è di tutti non di una parte”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

