Il primo cittadino: "Legame di amicizia tra due realtà lontane ma cariche di storia"

Incontro a Roma tra il sindaco di Diamante (Cs), Ernesto Magorno, e il presidente della Repubblica bulgaro, Rumen Radev. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino in una nota: “Nella mia veste di sindaco di Diamante ho incontrato a Roma il Presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev, che ho invitato a venire in Calabria e nella mia città per la prossima edizione del Peperoncino Festival. Si è trattato di un incontro ricco di spunti e che spero possa portare nell’immediato futuro a una preziosa e reciproca collaborazione istituzionale, finalizzata a uno scambio fra la nostra regione e la Bulgaria, a una valorizzazione delle nostre comunità e a un legame di amicizia fra due realtà lontane ma cariche di storia, patrimonio culturale ma eguale necessità di rilancio economico. Diamante è pronta a fare la sua parte”, si legge nella nota.

