Il giornale britannico ha citato anche le parole pronunciate da Liliana Segre in Senato

Il piano di riforma di Giorgia Meloni “riecheggia Mussolini”. E’ il duro attacco alla presidente del Consiglio sferrato dal Times. Secondo il giornale britannico, in un articolo scritto dal suo corrispondente a Roma, Meloni intende “rivedere la Costituzione per dare più poteri ai futuri leader italiani, sostenendo che il sistema attuale lascia i primi ministri in balia dei complotti di partito e delle defezioni”.

Il Times fa poi riferimento a quanto pronunciato dalla senatrice Liliana Segre nei confronti del premierato spiegando come il premio di maggioranza, per il Times, “riecheggia una legge introdotta da Benito Mussolini, il dittatore fascista, nel 1923 per darsi più potere prima di chiudere del tutto il Parlamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata