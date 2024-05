Il ministro a Napoli: "De Luca? Non mi trascinerete in polemiche"

“Io con il sindaco Manfredi sto lavorando molto bene, così come ho lavorato molto bene con 17 presidenti di Regione con i quali ho sottoscritto l’accordo”. Così il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il Pnrr e il Sud Raffaele Fitto, parlando a margine dell’incontro a Bagnoli con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario straordinario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio. “Sto lavorando bene con tutti i presidenti di Regione – ha sottolineato Fitto – il mio è un approccio sempre uguale con tutti. Non ho né interesse né motivo di fare polemica, sono qui con questo spirito come lo sono su tutto il territorio nazionale con questo mandato del presidente del Consiglio”. Alla domanda sulle dichiarazioni polemiche nei suoi confronti da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Fitto spiega di voler rispondere “con dei fatti: 1,2 miliardi di euro stanziati, una riunione operativa su tutta una serie di progetti, un progetto che penso sia di interesse strategico non solo per la città. Non riuscirete a trascinare le mie dichiarazioni su un fronte polemico che non mi ha mai interessato e mai mi interesserà. La mia disponibilità è totale nei confronti di tutti con lo stesso approccio, rispettando le regole, rispettando il percorso, magari anche rispettandosi, perché penso che sia molto utile. Io rispetto tutte le istituzioni al di là del colore politico, perché ognuno di noi rappresenta temporalmente quel ruolo”.

